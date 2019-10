„56.000 Euro im Jahr? Zu wenig“

Magdalena Masluk-Meller: Wir bekommen Bewerbungen aus der ganzen Welt. Normalerweise beschäftigen sich die Menschen schon sehr damit, was man tun muss, um ein Visum zu bekommen. Ein Umzug innerhalb der EU ist aber einfacher als aus einem Drittstaat. Aus manchen Ländern ist es schlicht viel zu kompliziert und langwierig, jemanden zu holen. Wir probieren daher auch, lokale Talente zu finden.

Paulo André: Für uns hat es auch immer gut funktioniert, österreichische Talente im Ausland, die zurückkommen wollen, anzusprechen.

Wie kommt man an die Besten, wenn man keine globale Marke, sondern heimisches KMU ist?

Magdalena Masluk-Meller: Am besten über Empfehlungen. Kollegen sind die besten Botschafter für Enthusiasmus und die Firmenkultur.

Paulo André: Menschen wollen heute etwas Sinnvolles leisten. Es hilft Firmen, mit spannenden internen Infos rauszugehen – etwa mit einem Blog, wo sich Außenstehende informieren können.

Benjamin Ruschin: IT-Kräfte können es sich heute aussuchen, wo sie arbeiten. Wenn man ohnehin ein gutes Gehalt bekommt, überlegt man sich, was der tiefere Sinn im Job ist, wofür die Firma steht, wer dort arbeitet und wie man sich entwickeln könnte.

Sie sprechen das Gehalt an: Es heißt, heimische Firmen zahlen ITlern nicht genug.

Benjamin Ruschin: Die IT-Gehälter sind in Österreich jedenfalls zu niedrig. Wenn man jemanden für eine Senior-Stelle – also mit vier bis fünf Jahren Berufserfahrung – 4.000 Euro brutto bietet, ist das zu wenig. Denn die bekommen in Städten, in denen das Leben nicht so teuer ist, doppelt so viel.

Magdalena Masluk-Meller: Das macht 56.000 im Jahr für einen Senior-Job? Das ist ein No-Go. Niemand würde für 56.000 Euro brutto arbeiten. Woher kommt diese Einstellung, einem Techniker so wenig zu zahlen? Die Marketer und Finanzler würden auch mehr bekommen, warum also budgetiert man für ITler so wenig?

Benjamin Ruschin: Weil auf dem Top-Level oft falsche Entscheidungen getroffen werden.