350 Chancen, den Weg zu finden

1986 hat die erste BeSt stattgefunden – sie wurde komplett ohne Handy und eMail organisiert, rund 30 Aussteller waren im Wiener Rathaus dabei", erzählt Silvia Chaouech, Leiterin der BeSt. Heuer feiert die mittlerweile größte heimische Aus- und Weiterbildungsmesse 30. Jubiläum und präsentiert mehr als zehn Mal so viele Aussteller. Rund 75.000 Besucher werden zwischen dem 5.und 8. März erwartet, wenn die Messe mit mehr als 350 Unternehmen und Institutionen wieder in der Wiener Stadthalle gastiert.

Sie lockt vor allem Schüler, Studierende und Erwachsene, die sich weiterbilden wollen. Vier Tage lang erfahren diese an Ständen, in Workshops, bei Vorträgen, in Diskussionen und in persönlichen Gesprächen mit mehr als 1000 Beratern alles zu ihrem Wunsch-Studium, Sprachschulen, Auslandsaufenthalten und persönlichen und beruflichen Weiterbildungsmöglichkeiten.