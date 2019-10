150.000 Euro von der Crowd für acht Technik-Studis

Denn mangelndes Interesse an Technik und IT kann sie der Jugend wirklich nicht nachsagen. „Es hat sich in der Vergangenheit viel getan. Dass es in Bereichen wie Informatik nicht genug Interessenten für die vorhandenen Studienplätze gibt, ist in unserem Fall mittlerweile ein Mythos“, so Költringer.

Namhafte Unternehmen spendeten

Vor allem bei Unternehmen, die den Fachkräfte-Mangel stärker spüren, stieß die Aktion auf Interesse. Die Kapsch-Group, Iteratec, Signon Österreich, Axians ICT Austria, Kloeckner Metals, Sawczynski & Partner und viele weitere spendeten – gegen kleine Goodies wie Armbänder und T-Shirts.

Auch der Name Siemens findet sich auf der Spenderliste. Warum? „Es ist momentan eine große Herausforderungen, den Bedarf der Unternehmen an ausreichend qualifizierten Arbeitskräften im MINT-Bereich zu decken“, sagt Kurt Hofstädter, Director Digital Strategy bei Siemens Österreich. 2018 wurden alleine in der österreichischen Industrie rund 60.000 Fachkräfte nachgefragt, wobei rund 10.000 dieser Stellen nicht besetzt werden konnten. „Und es ist zu erwarten, dass dieser Trend anhalten wird“, erklärt Hofstädter.

Beste Berufschancen

Was für die einen eine schwierige Suche nach Mitarbeitern bedeutet, heißt für die anderen beste Berufschancen. Diese waren es auch, die Julia Kositz, zu einem Bachelorstudium in Maschinenbau inspirierten: „Nach der Matura wusste ich erst nicht genau, was ich studieren sollte. Ich war in allen Fächern gut, aber keines ist besonders hervorgestochen. Ich dachte, mit Technik kann man immer etwas anfangen“, erzählt Kositz, die mittlerweile ihr 5. Semester an der FH Technikum Wien absolviert.