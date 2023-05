100 Prozent erdgasfrei: Schärdinger setzt auf heimische Biomasse

Feldkirchen soll 4 Millionen kg CO2 sparen

Rund 250 Mio. Liter Milch werden in Österreichs größter Käserei in Feldkirchen bei Mattighofen, jährlich von 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verarbeitet. In der Biomasseanlage in Feldkirchen kann im Zuge des Umstiegs ein bisheriger Erdgasverbrauch von ca. 1,6 Mio. m³ pro Jahr eingespart werden. Im neuen Biomasse-Heizwerk sind sowohl der 3.800 kW Hackgutkessel als auch das Hackgutlager untergebracht.

Der Brennstoffbedarf von fast 17.000 MWh/Jahr wird mit regionalem Hackgut gedeckt. Insgesamt können durch die Errichtung der Biomasseanlage zukünftig pro Jahr mehr als 4 Mio. kg CO2 eingespart werden. Das entspricht einer Einsparung von 32 Millionen Kilometer Autofahrten, was wiederum 800 Erdumrundungen entspricht, führt Schärdinger in einer Aussendung an.

Nach einem Testlauf der Anlage soll das Heizwerk in Feldkirchen im Herbst in Betrieb genommen werden.