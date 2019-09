Kapsch zur Causa Casinos: "Staat soll sich von Anteilen trennen"

Er sei kein Freund von Postenschacher, "aber das ist doch nichts Neues. Das hat doch jede Regierung gemacht". Es spreche "grundsätzlich ja nichts dagegen, wenn ein Eigentümer Personen seines Vertrauens in sein Unternehmen setzt - sofern sie qualifiziert sind". Kapsch kann sich vorstellen, dass der Rechnungshof künftig derartige Ausschreibungsverfahren überwacht und ein Vetorecht besitzt.

Die Staatsbeteiligungen an der OMV und dem Verbund verteidigt der Chef des gleichnamigen Wiener Technologiekonzerns Kapsch allerdings. Würden die Anteile an der OMV verkauft "ist das Headquartier aus Österreich weg, so schnell kann man gar nicht schauen". Als Negativbeispiel nennt er die Telekom Austria: "Da hält Österreich nur mehr 28 Prozent und hat in Wahrheit nichts mehr mitzureden. Das ist doch nur mehr fürs Herz. Da hat man einen grundlegenden Fehler gemacht."