Ibiza-Video: Kampf um Casinos Austria eskaliert

Die tschechische Sazka Group, größter Aktionär der Casinos-Austria-Gruppe, bringt im Machtkampf um die teilstaatliche Glücksspielgruppe das Ibiza-Video ins Spiel. Auszüge aus dem Video, das die türkis-blaue Regierung sprengte, sind ein wesentlicher Bestandteil der Schiedsgerichtsklage der Tschechen gegen den Casinos-Mitaktionär Novomatic.

Konkret geht es um jene Passagen, in denen Heinz-Christian Strache, damals noch FPÖ-Chef und Vizekanzler, den niederösterreichischen Glücksspielkonzern Novomatic erwähnt. In Zusammenhang mit Parteispenden sagte Strache, „ Novomatic zahlt alle“ und sei „in Wahrheit der größte Steuerzahler des Landes“.

Die Tschechen messen Straches Behauptungen offenbar einen möglichen Wahrheitsgehalt bei. In der Klage wird argumentiert, es wäre nicht überraschend, wenn Novomatic für die FPÖ gespendet hätte, um sich Vorteile zu verschaffen. Vielleicht in Form zusätzlicher Lizenzen in Österreich.

Sazka hat Novomatic wie berichtet beim Schiedsgericht der ICC ( Internationale Handelskammer) in Paris geklagt. Mit dem Vorwurf, Novomatic habe ein Stimmrechtsabkommen gebrochen, das ein koordiniertes Vorgehen bei wichtigen Entscheidungen absichere.

Novomatic-Chef Harald Neumann zeigt sich, vom KURIER dazu befragt, empört: „Offenbar hat die Schiedsgerichtsklage den Anschein von Dirty Campaigning. Das ist ein Versuch, die Integrität und das Ansehen der Novomatic zu untergraben und zu beschädigen“. Weiter will er den Inhalt der Klage nicht kommentieren.

Novomatic hatte sofort, wie auch alle anderen erwähnten Firmen und Personen, dementiert, an die FPÖ bzw. der Partei nahe stehende Vereine, von denen Strache sprach, gespendet zu haben. Auch Strache selbst hat seine Aussagen widerrufen.