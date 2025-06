Kapsch TrafficCom hat Aufträge über 800 Millionen Euro in den Büchern

Ausstieg in Südafrika

Das EBIT beeinflusst hat die Entkonsolidierung von Unternehmen. So wurde die südafrikanische Tochtergesellschaft TMT an das örtliche Management verkauft, weil man bei den Aufträgen chancenlos gewesen sei. Denn in Südafrika sei die Beteiligung schwarzer Südafrikaner an Unternehmen zentraler Bestandteil eines Regierungsprogramms. Der Verkauf hat das EBIT mit sieben Millionen Euro und den Umsatz mit 22 Millionen Euro belastet. Außerdem wurde die Mehrheit an jener weißrussischen Gesellschaft abgegeben, die in Belarus Mautprojekte betreibt. Zugleich ist Kapsch TrafficCom von der Hyperinflation in Argentinien betroffen, die sich mit fünf Millionen Euro auf die Gewinn-und-Verlust-Rechnung auswirkte.