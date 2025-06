Mutmaßliche Wähler-Bestechung: Diversion für Wiener Wirtin

Ihr besonderes Faible für die FPÖ hat die 60-jährige Wiener Wirtin Susanne R., die am Bahnhof Floridsdorf ein kleines Café betreibt, am Mittwoch auf eine Anklagebank im Straflandesgericht Wien gebracht. Der Vorwurf lautete auf Bestechung bei einer Wahl. Am Tag der vergangenen Wien-Wahl hat sie ihre Gäste mit einer sprichwörtlichen Schnapsidee umgarnt.

„Wahlfrühschoppen am 27. 4. ab 9 Uhr (zeig mir ein Foto mit dem Kreuzerl an der richtigen Stelle und du bekommst 5 Gratis Getränke)“, postete die Betreiberin auf einer Facebook-Seite des Cafés. „Getränke sind schon eingekühlt und a Burnheidl gibts a. Denkt’s dran, es geht um Wien und um unser Floridsdorf.“ Dieses unlautere Angebot hatte sie offenbar auch im Lokal ausgehängt.