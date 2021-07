Kampf um Wohnbaukredite

Bausparkassen

Diesind bemüht, möglichst viele Kredite mit fixer Verzinsung zu vergeben. Diese beträgt für einen 20-jährigen Baukredit derzeit rund 3,5 Prozent (variabel unter zwei Prozent). Etwa 70 Prozent aller Bausparkredite sind fix verzinst.

Einen Anschub für das Finanzierungsgeschäft der Bausparkassen wird es daher wohl erst dann geben, wenn die Marktzinsen steigen. Die Förderung der thermischen Sanierung von Häusern, die die Bausparkassen abwickeln, hat nämlich kaum Neugeschäft gebracht. "Die Menschen finanzieren diese Sanierung weiterhin großteils aus Eigenmitteln", sagt Thomas Köck, Chef der ABV, der Bausparkasse der Volksbanken.

Während das Finanzierungsgeschäft 2013 flau war, boomte das Bauspargeschäft. Die Einlagen bei allen vier Bausparkassen haben im Vorjahr erstmals die 20-Milliarden-Grenze übersprungen. "Im Vergleich zu den Sparzinsen bei den Banken ist Bausparen unschlagbar", ist Josef Schmidinger, Chef der s-Bausparkasse überzeugt. Auch wenn die staatliche Prämie nur noch 1,5 Prozent der jährlichen Einzahlung ausmacht, erhöht sie doch die Rendite des Bausparens um 0,6 Prozentpunkte.

Am Bausparsystem, das den Staat im Vorjahr 52,5 Millionen Euro an Prämien kostete, will keiner der vier Bausparkassen-Chefs rütteln. Die Bausparfinanzierungen würden zum leistbaren Wohnen beitragen. Bei einem Netto-Durchschnittseinkommen von 1600 Euro im Monat sollte Wohnen nicht mehr als 700 Euro kosten.

"Für diese Menschen sind wir da. Nicht für jene, die sich im Goldenen Quartier um 9,8 Millionen Euro eine Wohnung kaufen wollen", betont Schmidinger.

