Kampf gegen schwarze Schafe auf der Piste

In britischen Online-Medien wird bereits vorgerechnet, dass der Familien-Skiurlaub in Österreich nun um 140 Pfund (176 Euro) teurer wird. "Chalets bieten oft All-Inklusive-Pakete für ihre Gäste – und diese werden nun wohl teurer", erläutert auch Alexander Rauner von der Bundessparte Tourismus.

Laut Christian Abenthung vom Österreichischen Skischulverband sind auf Österreichs Pisten "sicher Tausende illegale Skilehrer" unterwegs. Das liege nicht an der gesetzlichen Grundlage, sondern an mangelnden Kontrollmöglichkeiten. Abenthung: "Wir gehen in Österreich bei den Kontrollen auch nicht so rigoros vor wie die Italiener oder Franzosen, die illegale Skilehrer gleich auf der Piste verhaften." Probleme sieht Abenthung vor allem in der Steiermark, Niederösterreich und Kärnten, wo viele nicht gemeldete Skilehrer aus Ungarn und Tschechien unterwegs sind. Salzburgs Skischulen rüsten sich jedenfalls gegen die "illegale" Konkurrenz aus dem Ausland. Statt bisher einem werden ab dieser Saison zwei Kontrolleure auf den Pisten unterwegs sein.