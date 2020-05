Kampf gegen Scheinfirmen geht nicht weit genug

Die Masche hat Methode: Eine Baufirma erhält den Bauauftrag. Dieser wird in Teile gegliedert und an mehrere Subfirmen weitergereicht. Diese Subfirmen beauftragen wiederum Subfirmen – häufig Leiharbeitsfirmen – mit diversen Aufträgen, so dass am Ende Dutzende Baufirmen auf nur einer Baustelle tätig sind.

Viele dieser Firmen sind gar keine Firmen, sondern Scheinfirmen, oder schlicht "Verbrecher", wie sie Hans Trenner, Arbeitsrechts-Experte bei der Arbeiterkammer Wien, nennt. Denn die Scheinfirmen werben (zumeist ausländische) Arbeitnehmer an, zahlen dann aber viel zu geringe oder gar keine Löhne und werden wenig später in Konkurs geschickt.

Obwohl sie nie beim Arbeitnehmer ankommen, werden die Lohnkosten dem Auftraggeber voll verrechnet. Die Gewinne würden "von oben nach unten" zwischen den Subfirmen aufgeteilt, erzählt Trenner. Diese Praktiken gebe es vor allem bei Großbaustellen, etwa bei Abbrucharbeiten oder im Innenausbau.

Finanzpolizei und Kassen-Kontrollore bemühen sich zwar mit Razzien vor Ort, den Scheinfirmen das Handwerk zu legen, das Problem habe sich zuletzt aber eher noch verschärft, meint Trenner. Denn die gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen seien oft schlicht nicht vorhanden. "Die Kontrollore werden an der Nase herumgeführt", sagt Trenner.