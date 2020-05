Käse für Deutsche, Red Bull für Amis und besonders viel Schwein für Russen

Russland scheint erstmals in der Top-Ten-Liste auf. Genau genommen auf Platz acht und damit noch vor den Niederlanden und Frankreich. Hintergrund: Russland hatte nach Veterinärkontrollen die Einfuhr von Schweinefleisch von deutschen, holländischen und spanischen Betrieben gestoppt. Davon haben die Österreicher profitiert. Im Vorjahr hat Österreich mit mehr als 10.000 Tonnen drei Mal so viel Schweinefleisch an russische Abnehmer geliefert wie 2012. Unterm Strich ist das Exportvolumen um 25 Prozent in die Höhe geschnellt.

Österreich hat im Vorjahr übrigens 8,2 Millionen Tonnen Lebensmittel im Wert von 10,3 Mrd. Euro importiert. Damit übersteigen die Einfuhren die Ausfuhren.