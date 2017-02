Käfigeier sind out – oder doch nicht?

Eine Palette mit 30 Eiern zum Preis von 2,99 Euro – solche Schleuderpreise gibt es mitten in Wien, etwa am Brunnenmarkt in Ottakring. Zwischen Käse, Obst und Frischfleisch stapeln sich die Eier. Freilich kommen sie nicht aus Boden- oder gar Biohaltung, sondern aus Käfigen. Auch in diversen türkischen Supermärkten in Österreich tauchen diese Eier verstärkt auf, ärgern sich Landwirtschaftsvertreter.

Eines vorweg: Käfighaltung ist in der EU erlaubt. Seit 2012 müssen die Tiere von Gesetzes wegen aber 750 statt bisher 550 Quadratzentimeter Platz haben. Geschätzte 60 Prozent der Legehennen in der EU fristen ihr Dasein in solchen Käfigen – wenn sie Glück haben. Experten schätzen, dass es noch immer eine hohe Dunkelziffer an alten Käfigen gibt. Schließlich würden die Kontrollen fehlen – und Länder wie Italien und Griechenland haben einst unumwunden zugegeben, dass sie es mit dem Umbau der Ställe nicht eilig haben.

Vorreiterrolle

In Österreichs großen Lebensmittelketten, von Billa bis Spar, finden Konsumenten seit Jahren keine Käfigeier mehr im Frischeregal. Die Händler haben damit im internationalen Vergleich eine Vorreiterrolle. Trotzdem werden jeden Tag rund eine Million Eier ins Land geholt. "Wir importieren jährlich Eier im Wert von 41 Millionen Euro, die Hälfte davon aus Käfighaltung", schätzt Martin Wurzer von der Zentralen Arbeitsgemeinschaft der Österreichischen Geflügelwirtschaft (ZAG). Die größten Lieferantenländer sind derzeit Polen, Spanien und Tschechien, sagt er.

Es liefern aber auch andere – von Ungarn bis zur Ukraine. Der Großteil der Ware landet letztlich in der Gastronomie und in gewerblich oder industriell verarbeiteten Produkten. Sehr zum Ärger von Bauernbund-Chef Jakob Auer, der sich mehr Transparenz wünscht: "Wenn schon Käfigeier aus der Ukraine im Krankenhaus serviert werden, dann sollen sie zumindest als solche gekennzeichnet werden." Für Aufregung sorgten zuletzt polnische Käfigeier, die wegen Salmonellen-Belastung zurückgerufen werden mussten. Die heimische Geflügelwirtschaft appellierte danach wieder einmal, auf den AT-Stempel am Ei zu achten, der die Herkunft kennzeichnet.

Hohe Importquote

Jedes zweite Ei und jedes zweite Huhn, das in der Gastronomie serviert oder in der Industrie verarbeitet wird, stammt aus dem Ausland. Ein Teil der Ware ist um den halben Globus gereist, meist in Form von Trockenei, das bevorzugt aus argentinischer Käfighaltung stammt. Für die Industrie zählt der tiefere Preis.

Elli Köstinger, Abgeordnete im EU-Parlament, fordert daher, dass auch bei verarbeiteten Lebensmittelprodukten die Herkunft der tierischen Zutaten angeführt wird. Und zwar vom Ei bis zum Rindfleisch. In Frankreich ist dazu gerade ein Pilotprojekt für zwei Jahre angelaufen. Allerdings sind Eier im Gegensatz zu Fleisch darin nicht enthalten.