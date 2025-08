Julius Meinl V. muss 600.000 Euro an früheren Investor zahlen

In seiner Begründung schreibt der OGH, dass der Beklagte, also Julius Lindbergh Meinl V., wusste, dass MEL-Papiere – anders als beworben – nicht „sicherer“ gewesen seien als andere Aktien; er habe auch den Inhalt der „irreführenden“ Werbebroschüre gekannt. Er habe „billigend in Kauf genommen, dass Anleger aufgrund der Angaben in der Werbebroschüre MEL-Papiere erwerben würden, die sie bei richtiger Information über deren Sicherheit nicht erworben hätten“. Außerdem geht es um Ad-hoc-Meldungen der MEL, die der Ex-Banker genehmigt hatte, deren Inhalt aber falsch war. Er habe eine „aktive Beitragshandlung“ gesetzt.