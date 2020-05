Jobsuche hier, Personalmangel dort

So paradox es klingen mag, aber in einigen Branchen herrscht nach wie vor akuter Personalmangel. Die Gesamtbeschäftigung ist im August weiter gestiegen, die Zahl der beim AMS gemeldeten offenen Stellen stagniert mit 32.000 auf hohem Niveau. In der Maschinen- und Metallwarenindustrie sind die Auftragsbücher voll, aber das Personal knapp: "Wir haben einen Fachkräftemangel auf allen Ebenen, vom Lehrling über den HTLer bis zum Akademiker", stöhnt Clemens Malina-Altzinger, Obmann des Fachverbandes der Maschinen- und Metallwarenindustrie. Auch Ost-Öffnung und Rot-Weiß-Rot-Card hätten da nichts bewirkt. Im heimischen Gewerbe und Handwerk könnten 20.000 bis 25.000 Fachkräfte sofort eine Stelle finden, "wenn sie da wären", so Bundesspartenobmann Konrad Steindl.



Schon jeder vierte Betrieb habe Probleme, offene Stellen zu besetzen. "Es gibt bereits einen Kampf um die Jugendlichen, der demografische Wandel macht uns schon jetzt zu schaffen", klagt Steindl. Ähnlich die Situation in der Gastronomie - wo sind die Köche? - sowie in der Kinderbetreuung und in der Pflege. Die Stadt Wien versucht jetzt, 100 zusätzliche Pflegekräfte mittels Jobgarantie anzuwerben.



Der bevorstehende Konjunkturabschwung wird den Fachkräftemangel zwar leicht entschärfen, glaubt Mahringer, aber sicher nicht beheben. Dafür müsse an vielen Hebeln angesetzt werden, etwa bei der schulischen Grundausbildung, bei der Lehre sowie bei der Weiterqualifizierung Älterer, um ihre Jobchancen zu verbessern.