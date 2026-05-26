127.000 Jobs weniger in deutscher Industrie

Die deutsche Industrie hat im ersten Quartal erstmals seit 2023 den Umsatz gesteigert, baut aber weiter im großen Stil Jobs ab. Das zeigt eine Studie der Beratungsgesellschaft EY, die auf Daten des Statistischen Bundesamts basiert. Demnach sank die Zahl der Beschäftigten in der Industrie zum Ende des ersten Quartals auf 5,3 Millionen Menschen – ein Rückgang von 2,3 Prozent oder 127.300 zum Vorjahreszeitraum.

Am meisten Arbeitsplätze gingen unterm Strich in der Autoindustrie verloren (rund 32.000), gefolgt vom Maschinenbau (22.000) und der Metallerzeugung und -bearbeitung (8.800). Der Industrie machen laut Studie vor allem hohe Energie- und Arbeitskosten, Konkurrenz aus China und US-Zölle zu schaffen.

Zugleich gibt es aber auch einen Hoffnungsschimmer. Laut Studie stieg der Umsatz in der Industrie im ersten Quartal um 1,7 Prozent auf gut 531 Mrd. Euro – das erste Plus binnen Jahresfrist nach zehn Quartalen mit Rückgängen. Zuletzt war die Industrie im zweiten Quartal 2023 gewachsen.

Hauptgrund für den Anstieg sei ein Umsatzplus von 18 Prozent in der Metallbranche, dort wuchsen die Exporte um 28 Prozent. Ein leichtes Plus schafften im ersten Quartal auch die Autobranche (2,1 Prozent) und die Elektroindustrie (1,4 Prozent).