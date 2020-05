Jobcoaches kommen in die Schulen

In der ersten Phase sollen in Wien 1700 und in der Steiermark 2500 Jugendliche von Jobcoaches betreut werden. In Wien wurde das bereits bestehende Projekt „Cmon14“ (sprich Come on 14) ausgeweitet. Stadtschulratspräsidentin Susanne Brandsteidl rechnet damit, dass rund zehn Prozent der Schüler eines Jahrganges davon Gebrauch machen werden. Noch im Herbst kommen Ober- und Niederösterreich sowie Salzburg dazu, bis Ende 2013 soll Jugendcoaching in ganz Österreich angeboten werden.

Die Kosten betragen laut Hundstorfer rund 25 Millionen Euro, das Geld dafür komme aus dem Sozialressort. „Je rascher arbeitspolitische Maßnahmen eingesetzt werden und wirken, desto mehr erspart sich der Staat später an Kosten“, ist Hundstorfer überzeugt.

Ergänzt wird das Jugendcoaching noch heuer durch ein neues Coaching-Programm auch für Lehrlinge. Darauf hat sich Hundstorfer bereits mit Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner geeinigt.