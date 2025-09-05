2.000 Jobs wackeln: Massiver Abbau bei OMV erzürnt Gewerkschaft

Beim österreichischen Öl- und Gaskonzern OMV ist, wie der KURIER exklusiv berichtete, ein umfangreicher Personalabbau geplant. Im Rahmen des Spar- und Effizienzprogrammes Revo stehen 2.000 der knapp 23.000 Arbeitsplätze auf dem Prüfstand, davon 400 in Österreich. Die Gewerkschaft zeigt sich darüber empört.

„Der von der OMV geplante Personalabbau im Bereich Corporate ist ein schwerer Schlag für den Wirtschaftsstandort, der vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Erfolgsmeldungen und dem hochgelobten OMV-ADNOC-Borealis Deal überraschend kommt. Als Gewerkschaft stehen wir hinter den Betroffenen“, sagt Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA, die den Beschäftigten bei der gestrigen Betriebsversammlung ihre Unterstützung zugesagt hat. „Bereits im März haben wir gefordert, dass den Versprechungen einer Standort- und Beschäftigungsgarantie auch eine schriftliche Zusicherung folgen muss. Leider ist das nicht passiert. Wie viel mündliche Versprechen wert sind, zeigt sich unglücklicherweise in diesem Fall erneut. Ich appelliere daher an die Bundesregierung, über die ÖBAG den Einfluss der Republik geltend zu machen, um diesen Kahlschlag zu verhindern“, so die Gewerkschafterin.

Und Teiber weiter: „Die mögliche Abwanderung hochqualifizierter Expertinnen und Experten ist ein herber Verlust für die österreichische Industrie und ein schwerer Schlag für den Wirtschaftsstandort. Gerade als Teil der sensiblen Infrastruktur und als großer Energieversorger für die Republik hat die OMV für Österreich einen strategischen Wert. Ein Jobabbau in dieser Größenordnung schmerzt vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Gesamtlage doppelt.“ Teiber betont: „Als Gewerkschaft GPA stehen wir hinter dem Betriebsrat, der nun die vom OMV-Vorstand zugesicherten sozialverträglichen Lösungen ausverhandelt. Sollten keine fairen Angebote auf den Tisch gelegt werden, sichern wir der Belegschaft unsere volle Solidarität zu und schließen auch gewerkschaftliche Maßnahmen nicht aus.“