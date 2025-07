"Liebesgrüße" an OMV-Chef Alfred Stern aus Bukarest

Der Konflikt schwelt schon seit Längerem, allerdings nur hinter den dicken Türen der Sitzungszimmer des Petrom-Aufsichtsrates. Bis Nicolescu nach seiner Wiederwahl in das Gremium Ende Juni einen Brief an Stern mit CC an alle Aufsichtsräte und an Entscheidungsträger verfasste, der in seiner Schärfe mehr als ungewöhnlich ist. Böse Briefe gegen Top-Manager sind keine Seltenheit, aber solche Attacken eines Aufsichtsrates (auf einem Regierungsticket) gegen den Vorsitzenden und CEO des Mehrheitseigentümers haben eine andere Qualität. Damit die Causa auch gleich öffentlich wird, landete das Schreiben umgehend in der Presse.

Nicolescu bekräftigte seine Vorwürfe und seine Rücktrittsaufforderung gegen Stern gegenüber dem KURIER und legte noch nach. Stern verhalte sich „seit Langem missbräuchlich gegenüber der europäischen und rumänischen Gesetzgebung, der Satzung, internationalen Corporate-Governance-Praktiken, Vorstandskollegen, Arbeitnehmervertretern und Minderheitsaktionären, einschließlich des rumänischen Staates“. Seine Anwesenheit sei schlicht eine „Belastung für die Gegenwart und Zukunft des Unternehmens“. Daher möge er dringend als Aufsichtsratsvorsitzender zurücktreten. Er biete dem Aufsichtsrat der OMV an, nach Wien zu kommen und vor dem Gremium mit Stern zu sprechen.

Vorwürfe, die jedoch so überhaupt nicht ins Bild passen, das Mitarbeiter, Aufsichtsräte und Aktionäre von Stern haben. Der OMV-Chef, der seinen 2026 auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängert, gilt vielmehr als umsichtiger, sachlicher CEO, der äußerst korrekt agiert.

Was ist der Hintergrund dieser Attacke, die für Petrom zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt kommt?