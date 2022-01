Jetzt wartet alles auf die Entscheidung der Fed

Die globalen Börsen sind wie in den vergangenen Tagen unruhig. Kein Wunder: Geopolitisch ist im Ukraine-Konflikt Feuer am Dach, und die Entscheidung der US-amerikanischen Notenbank Fed am Mittwoch tut ihr Übriges.

In Europa haben sich die Leitbörsen nach Abschlägen am Montag wieder erholt. Am Vormittag gab es stärkere Gewinne, die wurden aber wieder abgegeben. Gegen 17 Uhr gab es aber immerhin noch zarte Gewinne: Da lag der ATX mit 0,81 Prozent plus bei 3.733 Punkten, der DAX kletterte um 0,65 Prozent auf 15.108,85 Zähler. Für EuroStoxx50 ging es ähnlich, nämlich mit rund 0,70 Prozent gegen 17 Uhr, nach oben auf 4.082,27 Zähler. Am Montag standen in Europa noch Einbußen von 3,6 bis über vier Prozent zu Buche.