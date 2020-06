Jetzt blüht auch die Konjunktur auf

Die gute Stimmung dürfte sich auch auf die Beschäftigung auswirken. Laut Umfrage wollen vier Prozent der befragten Dienstleister zusätzlich Personal einstellen, was laut Bornett 8000 neue Arbeitsplätze wären. Aufgrund des nach wie vor akuten Fachkräftemangels, insbesondere in der IT-Branche, könnten aber viele Jobs nicht besetzt werden.

Auch in der Industrie brummt die Konjunktur. Laut Statistik Austria stieg die Produktion zu Jahresbeginn sowohl gegenüber dem Vorjahr (1,7 Prozent) als auch im Vergleich zum Vormonat (2,5 Prozent). Grund dafür ist neben der anhaltend starken Binnennachfrage auch die gute Konjunktur im wichtigsten Exportland Deutschland. Dort zeigt sich die Wirtschaft offenbar ebenso unbeeindruckt von den Sorgen um die Schuldenkrise in der EU wie in Österreich. Der ifo-Geschäftsklima-Index, ein wichtiges Konjunkturbarometer, legte trotz der Unkenrufe mancher Wirtschaftsexperten im März zum fünften Mal in Folge zu. Besonders deutlich hellte sich die Stimmung im Einzelhandel auf.

Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner hält angesichts der guten Konjunkturentwicklung bereits ein Wirtschaftswachstum von einem Prozent für möglich. WIFO und IHS werden ihre Prognosen von 0,4 bzw. 0,8 Prozent wohl am Donnerstag nach oben revidieren.