Jetzt auch Beschwerden über Amazon-Verteilzentrum in Österreich

Nach gut einem halben Jahr im Amazon-Verteilzentrum Großebersdorf (NÖ) hat es Maarten N. gereicht. Er habe genug von erniedrigenden Vorschriften seines Arbeitgebers, der ständigen Überwachung und auch von seinem Lohn, der lediglich in einem Monat so hoch war wie ursprünglich veranschlagt.

Der Leiharbeiter hat sich an die Gewerkschaft gewandt, die nun gegen Amazons „menschenunwürdigen Umgang“ vorgehen will. Wobei das wohl nicht so einfach wird, da Amazon „sehr geschickt darin ist, die Grenzen des Legalen auszuloten“, sagt Barbara Teiber, Vorsitzende der GPA-djp.