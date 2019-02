Jeder fünfte Arbeitslose hat eine Einstellzusage

Die Wirtschaftskammer verweist darauf, dass kein Betrieb seine Mitarbeiter leichtfertig kündige, aber witterungsbedingt gebe es vor allem in der Baubranche oft keine andere Möglichkeit. In der Steiermark versucht die Landesregierung mit einer regionalen „Winterbauoffensive“ die auftragsarmen Wintermonate zu beleben. Mit einem Förderbudget von 900.000 Euro werden Bauvorhaben oder die Weiterbildung von Baubeschäftigten in den Wintermonaten unterstützt. Offenbar mit Erfolg. Die Steiermark verzeichnete im Jänner mit 8,4 Prozent den stärksten Rückgang der Arbeitslosigkeit.

Auch im Tourismus wird ob des Fachkräftemangels an Modellen zur Ganzjahresbeschäftigung gefeilt. So tun sich in Kärnten die ersten Winter- und Sommerbetriebe zusammen, um gemeinsam Ganzjahrespersonal anzuwerben.