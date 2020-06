Jean-Claude Biver: Der Mann mit dem richtigen Tick

Jean-Claude Biver gehört zu jenen Menschen, die Dinge verkaufen können, die eigentlich kein Mensch braucht. Teure Uhren mit verstaubtem Image etwa. Er hat Omega, Blancpain und Hublot wieder auf Hochglanz poliert – inklusive der Bilanzen und wohl auch seines eigenen Kontostandes. Biver zählt zu den schillerndsten Persönlichkeiten der Uhrenbranche. Kürzlich war der gebürtige Luxemburger zur Eröffnung der Hublot-Boutique in Wien. Und spannte den Bogen von den Rolling Stones über seinen ersten "peinlichen Chef" bis zu seinen Zeitmessern und LVMH.

Ein Hippie sei er gewesen, sagt er und lacht wie ein Hutschpferd. Seine Eltern hätten ihm das Geld gestrichen. In der Kommune, in der er wohnte, habe es eine Gemeinschaftskassa gegeben und er habe sein erstes Geld bei der Post verdient. "Da habe ich gefunden, dass Arbeiten nicht schön, ja sogar peinlich ist, weil mein Chef so peinlich war." Biver sticht mit dem Zeigefinger in die Luft, zeigt Richtung Himmel, reißt die Augen weit auf und sagt mit Bassstimme: "Außer du arbeitest in deiner Leidenschaft, wie die Stones oder Picasso." Blöd nur, dass er weder ein begnadeter Sänger noch Maler war. Biver kann nicht nur Uhren, sondern auch sich selbst in Szene setzen.