Japaner geben im Export Gas, bremsen am Heimmarkt

Japans Wirtschaft hat es im vierten Quartal aus der Rezession geschafft. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt – nach den USA und China – ist von Oktober bis Dezember um 0,6 Prozent gewachsen gegenüber dem Vorquartal. Börsianer waren begeistert. Asiens Börsen starten allesamt mit Gewinnen in die Woche. In Japan schloss der Nikkei-225-Index am Montag erstmals seit mehr als sieben Jahren wieder über der 18.000-Punkte-Marke.

Japanische Ökonomen sind dennoch enttäuscht. Sie hatten ein Wachstum von 0,9 Prozent erwartet. Dafür haben die Unternehmen aber zu wenig investiert. Für das Plus haben vor allem Exporteure gesorgt, die vom schwachen Yen profitiert haben. Auch der Motorradbauer Yamaha meldete am Montag für das Jahr 2014 ein Nettoumsatzplus von 7,9 Prozent auf umgerechnet 12,8 Mrd. Dollar und begründete dies unter anderem mit dem schwachen Yen.