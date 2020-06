Ja!Natürlich-Chefin: "Billiges Bio nichts wert"

Ganz einfach hatte es die Bio-Branche im Vorjahr nicht: Im Sommer hat der Ehec-Keim vielen Konsumenten den Appetit verdorben, kurz vor Jahreswechsel ist dann noch aufgeflogen, dass italienische Händler gefälschte Bio-Ware ausgeliefert haben. Dazu kommt, dass die Kunden ohnehin knausriger geworden sind – offensichtlich auch beim Lebensmitteleinkauf. Unterm Strich sind die Bio-Umsätze 2011 leicht zurückgegangen, geht aus den Zahlen der RollAma hervor.

„Das vergangene Jahr hat die Bio-Branche gebeutelt“, sagt auch Martina Hörmer, Chefin von Ja!Natürlich. Die Bio-Marke des Handelsriesen Rewe ( Billa, Merkur, Penny, Adeg) macht ungefähr doppelt so viel Umsatz wie Hofer mit Zurück zum Ursprung und ist damit die Nummer eins am Markt. Im Vorjahr hat Rewe erstmals mehr als 300 Millionen Euro mit Bio umgesetzt. Das entspricht einem mengenmäßigen Plus von fünf bzw. einem wertmäßigen Zuwachs von sieben Prozent. Anders gesagt: Die Preise sind gestiegen. „Billiges Bio ist nichts wert. Und das gibt es auch gar nicht, weil wir auf die Qualität achten müssen“, betont Hörmer.

Den größten Umsatzsprung gab es 2011 bei Brot und Gebäck, der mit Abstand größten Bio-Warengruppe, gefolgt von Obst und Gemüse und Molkereiprodukten. Mit Brot und Gebäck macht Ja!Natürlich bereits ein Drittel des Gesamtumsatzes. Heuer will Hörmer die Umsätze um weitere fünf Prozent steigern. Helfen sollen neue Produkte von Marmeladen bis zu Gewürzkräutern.