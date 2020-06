Jährlich 1,6 Millionen Jobwechsel in Österreich

Am längsten halten – wenig überraschend – Beschäftigte in der Öffentlichen Verwaltung ihrem Arbeitgeber die Treue (durchschnittlich 1600 Tage), geht aus dem Arbeitsmarktbericht 2011 des AMS hervor. Auch Mitarbeiter von Energieversorgern und Finanz- sowie Versicherungsdienst­leistern sind laut Statistik überdurchschnittlich lange bei einem Arbeitgeber beschäftigt. Am kürzesten bleiben dagegen Land- und Forstarbeiter (123 Tage) sowie Beschäftigte in Tourismusbetrieben (228 Tage).

Glaubt man einer aktuellen Studie des Jobvermittlers Monster GmbH, überlegt derzeit jeder fünfte österreichische Arbeitnehmer einen Jobwechsel. "Festzustellen ist, dass sich die jüngeren Arbeitnehmer intensiver mit dem Wechsel auseinander setzen als Ältere" sagt Barbara Riedl-Wiesinger von Monster Worldwide Austria. Zudem gilt laut Studie: Je besser die Ausbildung, desto geringer die Bereitschaft zum Wechsel. In der Umfrage unter 538 unselbstständig erwerbstätigen Personen gaben 13 Prozent der befragten Staatsdiener an, den Job wechseln zu wollen. Im Dienstleistungssektor lag die Quote dagegen bei 25 Prozent.