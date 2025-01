IWF: Stabiles Wachstum der Weltwirtschaft trotz "großer Unsicherheiten"

Der Internationale Währungsfonds ( IWF ) rechnet für das laufende Jahr mit einem stabilen Weltwirtschaftswachstum und einer anhaltenden Desinflation. Das sagte IWF-Chefin Kristalina Georgieva am Freitag zu Reportern im Vorfeld der Veröffentlichung des Weltwirtschaftsausblicks in der kommenden Woche.

US-Handelspolitik ist ungewiss

Der IWF wird am 17. Jänner, nur wenige Tage vor Trumps Amtsantritt, eine Aktualisierung seines globalen Ausblicks veröffentlichen. Georgievas Kommentare sind der erste Hinweis auf den Ausblick des IWF in diesem Jahr. "Angesichts der Größe und der Rolle der US-Wirtschaft überrascht es nicht, dass weltweit großes Interesse an der politischen Ausrichtung der neuen Regierung besteht, insbesondere in Bezug auf Zölle, Steuern, Deregulierung und staatliche Effizienz", so Georgieva.

"Die Ungewissheit ist besonders groß, wenn es um die künftige Handelspolitik geht, was den Gegenwind für die Weltwirtschaft noch verstärkt, insbesondere für Länder und Regionen, die stärker in die globalen Lieferketten integriert sind, sowie für mittelgroße Volkswirtschaften und Asien als Region".