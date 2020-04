Währungsfonds gewährt 25 Entwicklungsländern Schulden-Aufschub

Der Internationale Währungsfonds ( IWF) unterstützt mehrere Staaten mit Schuldenerleichterungen und Notkrediten, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie abzufedern.

Die ärmsten und bedürftigsten Länder sollen auf diese Weise größere Teile ihrer knappen finanziellen Ressourcen für lebenswichtige medizinische und andere Nothilfemaßnahmen aufwenden können, teilte IWF-Direktorin Kristalina Georgiewa am Montag (Ortszeit) mit.

Für 25 Entwicklungsländer

So sollen 25 Entwicklungsländer Geld aus dem Katastrophenfonds CCRT (Catastrophe Containment and Relief Trust) erhalten, hieß es in einer Pressemitteilung der Organisation. Der IWF-Vorstand habe die Notkredite für eine Reihe afrikanischer Staaten sowie unter anderem für Afghanistan, Haiti und den Jemen bewilligt.

Im Detail gehe es um Schuldendiensterleichterungen durch Zuschüsse zur Deckung der Schuldenverpflichtungen für zunächst sechs Monate. Experten mildert das zwar die kurzfristigen Finanzprobleme, eine dauerhafte Lösung ist das aber nicht.