IV-Chef: "Netto mehr in der Geldbörse"

Lohn- und Einkommensteuer senken, Konsumsteuern anheben, Lohnnebenkosten drücken und Sozialstaat abbauen: So lässt sich grob formuliert das neue Steuerkonzept der Industriellenvereinigung (IV) zusammenfassen. Mit einer Vereinfachung des bisherigen, „unfairen und intransparenten“ Steuersystems will die IV den Faktor Arbeit entlasten und so das Wachstum ankurbeln: „Wir wollen, dass allen Menschen netto mehr in der Geldbörse bleibt“, betonte IV-Präsident Georg Kapsch bei der Vorstellung des Reformpapiers.

Größter Entlastungsposten ist eine Systemänderung bei der Lohn- und Einkommensteuer. Durch die Senkung der bisherigen Steuersätze bliebe den Steuerzahlern 8,4 Milliarden Euro mehr in der Geldbörse, errechneten die Experten von IHS und dem Wirtschaftsforschungsinstituts EcoAustria. Konkret schlägt die IV ein Fünf-Stufen-Modell von zehn bis 50 Prozent vor (siehe Grafik) .