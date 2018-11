Italiens Budgetstreit bringt den Euro unter Druck

Die italienische Regierung bleibt im Streit über den drohenden Bruch des EU-Fiskalpaktes offenbar hart. Sie erwägt aber, die EU-Kommission mit kleineren Zugeständnissen gewogen zu stimmen. Am Montag trommelte Regierungschef Giuseppe Conte seine Minister zusammen, um über das Budget zu beraten. Laut Medienberichten dachte Wirtschaftsminister Giovanni Tria über einen Ausgabenstopp nach, der greifen könnte, wenn das Defizit einen Schwellenwert reißt.

Bis heute, Dienstag, musste Rom in Brüssel einen neuen Budgetplan vorlegen. Die EU-Kommission hatte den Erstentwurf zurückgewiesen, der 2,4 Prozent Defizit für 2019 vorsah. Das war drei Mal so viel, wie mit der Vorgängerregierung in Rom ausgemacht – und obendrein optimistisch gerechnet. Italiens parlamentarische Budgetkommission erwartet 2019 nämlich ein Haushaltsloch von 2,6 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. Die EU-Kommission befürchtet ein Ausufern auf zunächst 2,9 Prozent und im Jahr darauf sogar auf 3,1 Prozent.