Italienische Industriellenfamilie Agnelli steigt bei Philips ein

Sie zĂ€hlt zu den bekanntesten italienischen Unternehmensfamilien und hat die Industriegeschichte des Landes wesentlich mitgeprĂ€gt. Die Rede ist von der Agnelli-Familie und ihrem Konzern, dessen Wurzeln bis 1927 zurĂŒck reichen und der auch noch heute zu den wichtigsten Familienunternehmen Italiens zĂ€hlt.

Giovanni Agnelli senior hat Fiat mitbegrĂŒndet. Der Autobauer firmiert heute unter Stellantis. Agnelli ist ĂŒber die niederlĂ€ndische Investmentgesellschaft Exor (zu 53 Prozent im Eigentum der Agnellis) auch an CNH Industrial und Ferrari beteiligt. Aber auch an der Luxusmarke Christian Louboutin sowie an französischen und italienischen Gesundheitsfirmen sowie am britischen Wirtschaftsmagazin The Economist. Und ab sofort auch am niederlĂ€ndischen Philips-Konzern.

FĂŒr 15 Prozent der Anteile hat Exor 2,6 Milliarden Euro bezahlt. Exor-Chef und Agnelli-Familienerbe John Elkann (Enkel von Giovanni Agnelli) sagte, Philips' Fokus auf das Gesundheitswesen sowie auf Technologie liege im Einklang mit dem Exor-Engagement. Eine Aufstockung der Anteile auf 20 Prozent ist möglich.

Aktie legt zu

Die Aktie legte am Montag knapp vier Prozent zu. Heuer hat der Kurs seine Gewinne damit auf fast 40 Prozent ausgebaut. Allerdings war der Wert von Philips seit dem Hoch 2021 kontinuierlich von ĂŒber 50 Euro auf im Tief nur noch gut 12 Euro abgerutscht. Philips belastet ein RĂŒckruf von BeatmungsgerĂ€ten. DafĂŒr muss der Konzern rund 1,5 Mrd. Euro (inklusive Schadenersatzzahlungen) aufwenden. Nach Angaben von Philips aus dem Juli waren zuletzt etwa 99 Prozent der AustauschgerĂ€te und Ersatzteile produziert und der grĂ¶ĂŸte Teil davon bereits an Kunden und Patienten geliefert worden. In den betroffenen BeatmungsgerĂ€ten wurde ein DĂ€mmschaumstoff verarbeitet, von dem sich Partikel lösten. Der verwendete Schaumstoff steht im Verdacht, im Laufe der Zeit giftig zu werden. Allerdings laufen weiterhin Sammelklagen gegen das Unternehmen in den USA.

Unternehmenschef Roy Jakobs hatte im vergangenen Oktober die Leitung des Unternehmens ĂŒbernommen und ein Sparprogramm aufgelegt, bei dem 10 000 Stellen bis 2025 abgebaut werden sollen. Im TagesgeschĂ€ft lief es zuletzt nach einigen mauen Quartalen wieder besser. Nach dem zweiten Quartal hob Philips im Juli seine Jahresziele fĂŒr Umsatz und operatives Ergebnis an.

Skandal um Juventus Turin

Wo viel Licht, ist aber auch Schatten. Seit 1923 sponsert Agnelli auch den Fußballverein Juventus Turin. Klubchef war Andrea Agnelli, Sohn von Giovannis Bruder Umberto. Er wurde im Vorjahr gesperrt, nachdem unter seiner FĂŒhrung wĂ€hrend der Corona-Pandemie die BĂŒcher verfĂ€lscht worden waren.