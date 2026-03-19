Wirtschaft

25 Cent billiger: Italien will Spritpreise per Dekret senken

Die italienische Regierung hat per Dekret die Steuern auf Benzin und Diesel drastisch gesenkt. Der Liter Sprit soll dadurch um 25 Cent billiger werden.
19.03.2026, 07:17

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Zusammenfassung

  • Italiens Regierung senkt per Dekret die Steuern auf Benzin und Diesel um 25 Cent pro Liter.
  • Speditionen werden durch Steuergutschriften entlastet, um Preisanstiege bei Verbrauchsgütern zu verhindern.
  • Ein "Anti-Spekulations-Mechanismus" koppelt Spritpreise an die Entwicklung der Rohölpreise auf dem Weltmarkt.

Angesichts massiv gestiegener Spritpreise hat die italienische Regierung per Dekret die Steuern auf Benzin und Diesel drastisch gesenkt

Die Preise würden dadurch umgehend "um 25 Cent pro Liter für alle" fallen, erklärte die rechte Regierungschefin Giorgia Meloni am Mittwochabend im Onlinedienst X nach einer Kabinettssitzung. Zusätzlich sollen demnach Speditionen durch Steuergutschriften entlastet werden.

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Verkehrsminister und Vize-Regierungschef Matteo Salvini zufolge sollen die Steuersenkungen "zeitlich begrenzt" sein. "Schon in den kommenden Stunden werden die Italiener weniger bezahlen als Deutsche, Franzosen und Spanier", sagte Salvini im Fernsehsender Rete 4

Durch die Steuergutschriften für Spediteure soll laut Regierungschefin Meloni verhindert werden, dass die gestiegenen Treibstoffpreise auch zu Preisanstiegen bei anderen Verbrauchsgütern führen.

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"Anti-Spekulations-Mechanismus" 

Als dritte Maßnahme sieht das Dekret der Regierung einen "Anti-Spekulations-Mechanismus" vor. Der von Mineralölkonzernen und Tankstellenbetreibern geforderte Preis werde "strikt an die tatsächliche Entwicklung der Rohölpreise auf dem Weltmarkt" gekoppelt, erklärte Meloni. Damit würden "ungerechtfertigte Preiserhöhungen sofort gestoppt" und es werde "sichergestellt, dass Ölkonzerne und Tankstellenbetreiber ihre Preise bei sinkenden Ölpreisen entsprechend senken".

Die Regierung kann in Italien Gesetzesänderungen über sogenannte Gesetzesdekrete beschließen. Diese können binnen weniger Stunden in Kraft treten - müssen im Anschluss aber innerhalb von 60 Tagen vom Parlament bestätigt werden, um wirksam zu bleiben.

Wirtschaft Giorgia Meloni
Agenturen, sif  | 

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