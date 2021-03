IT- und Beraterbranche: „Homeoffice ist bei uns Standard"

„Es ist wieder ein gewisser Optimismus eingekehrt“, interpretiert Sery-Froschauer die Umfrage. Durch die Corona-Krise seien zwar viele Projekte aufgeschoben, aber nicht aufgehoben worden. Das spiegle sich auch in der Personalplanung wieder. In Summe rechnet die Branche heuer mit einer Ausweitung des Beschäftigtenstandes um 8,9 Prozent, was 21.700 Neueinstellungen bedeuten würde.

Die von Klein- und Kleinstbetrieben geprägte Sparte beschäftigt derzeit 244.000 Mitarbeiter. „Wir suchen dringend Fachkräfte vor allem in der IT- und Designerbranche“, sagt Sery-Froschauer. Da bestimmte Qualifikationen benötigt werden, habe sich trotz hoher Arbeitslosigkeit der Fachkräftemangel nicht entspannt.