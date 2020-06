IT-Panne wirbelte Börse durcheinander

Die Kritik an automatisierten Systemen wächst. Ein neuer Fall von Kursmanipulation durch ein technisches Gebrechen erschüttert die Wall Street. Diesmal trifft es die US-Großbank Goldman Sachs, die derzeit auch wegen möglicher Preismanipulationen bei Rohstoffen in der Kritik steht.

Wegen eines Software-Fehlers tätigte die Investmentbank am Dienstag versehentlich eine große Menge von Optionsgeschäften, die die Aktienkurse massiv drückten. Laut Wall Street Journal wurden insgesamt 816.000 Optionsaufträge zu einem fehlerhaften Preis von nur einem Dollar ausgeführt. In den meisten Fällen ein Preis erheblich unter dem Marktpreis. Wahrscheinlicher Fehler: Die Software verwechselte bloße Interessenskundgebungen von Kunden mit tatsächlichen Aufträgen und handelte mit einem völlig falschen Preis. Die vom Kursrutsch alarmierten Börsebetreiber griffen umgehend ein und kündigten an, einzelne Aufträge nachträglich zu annullieren. Weil aber unklar ist, wie viele der fehlerhaften Order im Handel blieben, könnte die Panne Goldman Sachs teuer zu stehen kommen. Von Verlusten in Höhe von mehreren Hundert Millionen Dollar ist die Rede.

Goldman Sachs erklärte lediglich, dem Unternehmen drohe dadurch kein großer Verlust. Änderungen an der eigenen Software für den Hochfrequenzhandel dürften der Grund für die versehentliche Massen-Order gewesen sein.