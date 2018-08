Ist Apple eine Billion Dollar wert?

Es war nur eine Eins mit zwölf Nullen, aber ein historischer Moment an der Börse: Als erstes rein privates Unternehmen der Welt hat Apple einen Börsenwert von einer Billion Dollar (861 Mrd. Euro) erreicht. Damit ist der Technologiekonzern so viel wert wie die 15 größten deutschen Firmen im Aktienindex DAX zusammen. Die an der Wiener Börse notierten Unternehmen bringen gemeinsam „nur“ rund 126 Milliarden Euro auf die Waage.

Seit dem Börsegang 1980 konnte Apple seinen Wert um mehr als 50.000 Prozent (!) steigern. Eine schwindelerregende Börsenstory mit Höhen und Tiefen. Aber wie geht es weiter? Ein Check über die Stärken und Schwächen des IT-Giganten:

+ Technologieführer

Egal ob Touchscreen-Handy, Fingerabdruck-Sensor oder kabelloser Kopfhörer: Apple schafft es immer wieder, durch den raschen Einsatz neuer Technologien zu punkten und zwingt so den Mitbewerb, nachzuziehen. Seit vielen Jahren liegt Apple im Innovations-Ranking der Boston Consulting Group (BCG) an der Spitze. Der Konzern verfügt längst auch über die Marktmacht, Nutzern seine eigenen Ideen aufzudrängen.

+ Image

Noch immer schafft es Apple, irgendwie cool zu sein. Ein iPhone ist nicht bloß ein Smartphone, sondern ein Lifestyle-Produkt für viele Millionen Menschen weltweit. Um Neuheiten wird regelmäßig ein Hype inszeniert. Die geniale Vermarktungsstrategie und der Fokus auf Kundennutzen gelten als große Stärken der Marke. Auch Rückschläge konnten dem Image bisher nicht nachhaltig schaden.