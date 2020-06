Die reichste Frau Afrikas geht in Europa auf Shopping-Tour

Als Investorin ist Dos Santos in der ehemaligen Kolonialmacht keine Unbekannte. Sie ist mit 28,8 Prozent Hauptaktionärin des größten portugiesischen Kabelfernsehanbieters ZON und hält 19,5 Prozent an der Bank BPI. Ferner besitzt sie Anteile am Zementkonzern Nova Cimangola sowie an Wein- und Olivenproduzenten.

Während "die mächtige Isabel" – so ihr Beiname – auf Shoppingtour geht, darbt die Bevölkerung Angolas. Die Hälfte lebt unter der Armutsgrenze, ein Drittel sind Analphabeten. Die Wirtschaft wächst zwar auch heuer um sechs Prozent, die Angolaner haben davon aber wenig. 97 Prozent der Staatseinnahmen stammen aus der Erdölförderung und verhelfen so dem autoritären Familienclan der Dos Santos zu enormem Reichtum. Auch wenn sich Unternehmerin Isabel, die in London bei ihrer Mutter aufwuchs, öffentlich gerne davon distanziert.

Angola gilt als eines der korruptesten Länder der Welt. Auf der Rangliste von Transparency International belegt das Land Rang 158 von 174. Wer Korruption, Menschenrechtsverletzung oder das schmutzige Geschäft mit "Blutdiamanten" öffentlich anprangert, wird vom Regime verfolgt.