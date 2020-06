Iran-Embargo wird Öl verteuern

Der Chef der UN-Atomaufsicht, Yukiya Amano, reiste am Sonntag in den Iran, um am Montag unter anderem mit dem Chef-Nuklear-Unterhändler Teherans, Said Jalili, zu sprechen. Vor dem Abflug gab sich Amano optimistisch. Am Mittwoch gehen die Atomgespräche der fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats und Deutschlands mit dem Iran in Bagdad weiter. Sie waren nach einer 15-monatigen Unterbrechung im April in Ankara wieder aufgenommen worden.