Iran-Absturz: AUA streicht Teheran-Flüge bis 20. Jänner

Zwei Tage nach dem Absturz einer ukrainischen Maschine bei Teheran, bei dem alle 176 Insassen ums Leben kamen, mehren sich die Anzeichen, dass die Maschine tatsächlich von der iranischen Armee abgeschossen wurde.

Aufgrund dieser prekären Lage strichen europäische Fluglinien unmittelbar nach dem Abschuss ihre Flüge in die Region. Die AUA sagte noch am Mittwoch alle Flüge nach Erbil im Irak ab. Nun soll auch Teheran nicht mehr angeflogen werden. Vorerst bis 20. Jänner. Dies teilte eine AUA-Sprecherin der APA am Freitag auf Anfrage mit. Man evaluiere gemeinsam mit der Konzernmutter Lufthansa sowie nationalen und internationalen Behörden die Lage an Ort und Stelle.

Die Entscheidung sei "aufgrund der aktuellen Meldungen und der veränderten Einschätzung der Sicherheitslage für den Luftraum rund um den Flughafen in Teheran" erfolgt, hieß es in einer schriftlichen Mitteilung. Betroffen sind die Kurse OS871 und OS872 nach Teheran. Die Entscheidung über eine Wiederaufnahme der Flüge werde voraussichtlich "ein, zwei Tage" vor dem 20. Jänner getroffen, präzisierte die Sprecherin gegenüber der APA.

Am Donnerstagabend hatte die Lufthansa-Tochter eine Maschine nach Teheran während des Fluges umkehren lassen, nachdem bekannt geworden war, dass die ukrainische Boeing 737-800 möglicherweise abgeschossen wurde. Daraufhin waren die Flüge zwischen Wien und Teheran für Freitag abgesagt worden.

