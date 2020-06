Investoren rechnen mit weniger Wohnungsneubau

Die Eigentümer würden dann dazu übergehen, Mietwohnungen verstärkt in Eigentumswohnungen umzuwandeln. "Die Parifizierungen werden deutlich mehr werden."

Auch die Forderung, neugebaute Mietwohnungen nach 20 Jahren ins Mietrecht zu übernehmen, halte Investoren davon ab, Geld in den Wohnungsneubau zu stecken. Derzeit sind neu gebaute Mietwohnungen nicht von den Mietzinsobergrenzen betroffen.

Laut einer WIFO-Studie sind die Richtwertmieten zwischen 2005 und 2011 um jährlich 1,8 Prozent gestiegen. Eine Untersuchung der Statistik Austria ergab, dass von 2009 bis 2013 die privaten Hauptmietwohnungen ohne Betriebskosten um 20,5 Prozent teurer geworden sind. Louzek erklärt das mit "Qualitätsverbesserungen" wie der Einbau von Bad und WC in Wohnungen, was natürlich auch zu höheren Mieten führe. Das Mietrecht gelte vor allem für alte Wohnungen. Derartige Investitionen wie der Einbau von Bädern seien in Gemeindewohnungen wegen der besseren Ausstattung nicht notwendig.