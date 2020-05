Investoren in Ungarn: Augen zu und durch

Wir setzen das um, was bereits läuft und was ausfinanziert ist. Sonst halten wir uns bei Investitionen extrem zurück.“ Rudolf Staudinger, im Vorstand von Spar Österreich für das Ungarn-Geschäft zuständig, skizziert stellvertretend für die meisten heimischen Unternehmen in Ungarn die katastrophale Lage im östlichen EU-Nachbarland. Sondersteuern für ausländische Handelsketten, Banken, sowie Energie-und Telekomunternehmen haben die Investoren verschreckt. Und Unternehmen, die trotzdem expandieren wollen, scheitern oft an der Finanzierung. Staudinger: „Es gibt praktisch keine europäische Bank, die ein Projekt in Ungarn finanziert.“ An den Rückzug aus Ungarn denkt Spar dennoch nicht, heuer hofft der Konzern trotz der drastisch gesunkenen Kaufkraft mit einem Umsatzplus von etwa 4,5 Prozent, 2010 gab es einen Rückgang um 4 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Die Kaufkraft der Ungarn sinke durch die Mehrwertsteuer-Erhöhung auf 25 Prozent – 2012 steigt der Höchstsatz auf 27 Prozent – allerdings weiter.

Ins selbe Horn stößt Inghild Rumpf, stellvertretende Wirtschaftsdelegierte der heimischen Wirtschaftskammer in Budapest: „Die Investoren sind durch die nicht einschätzbare Politik der Regierung extrem verunsichert, die Investitionen sind praktisch zum Stillstand gekommen.“ Dass sich österreichische Investoren ganz vom Markt zurückziehen, glaubt sie trotz der misslichen Lage aber nicht: „Es gibt sicher einfachere Märkte, aber die österreichischen Mutterunternehmen sind Gott sei Dank bereit, ihre ungarischen Töchter durch die Krise zu tragen.“ Auch der Export nach Ungarn – 2010 waren es rund 3,3 Milliarden Euro – lege wieder zu. Im ersten Halbjahr 2011 gab es ein Plus von 16 Prozent.