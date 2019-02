Intersport will Abgang von 26 Läden kompensieren

In der Sportartikelbranche geht es derzeit alles andere als gemütlich zu. Das zeigt sich auch beim Branchenprimus Intersport, der landesweit mit mehr als 280 Standorten vertreten ist. Noch.

Denn der Traditionshändler Bründl, seit 50 Jahren im Verbund, steigt aus diesem aus. Intersport verliert damit 26 Standorte mit einem Jahresumsatz von zuletzt insgesamt 70 Millionen Euro netto. Schon ab Ende August laufen die Geschäfte von Bründl – dessen Stammhaus in Kaprun steht – nicht mehr unter der Intersport-Flagge. „Das reißt erstmal eine Lücke in das Tourismusgeschäft“, gesteht Thorsten Schmitz, seit vergangenen Oktober Österreich-Chef von Intersport. Im ersten Jahr werde sich der Ausfall Bründls nicht kompensieren lassen, räumt er ein. Aber zumindest habe er keinen Domino-Effekt zu erwarten. Schmitz: „Es gibt keine weiteren Händler, die aussteigen wollen.“ Hintergrund für Bründls Abgang waren offenbar Diskussionen über das Gebührenmodell. „Leistung muss etwas kosten. Es ist sicher ambitioniert, das alles selbst zu machen“, so Schmitz, der nun auf der Suche nach neuen Händlern ist. Weiße Flecken sind im österreichischen Sportartikelhandel aber nur noch mit der Lupe zu finden. Was die Dichte der Geschäfte gemessen an der Einwohnerzahl betrifft, spielt Österreich bereits in der Spitzenliga.