Internet-Milliardär Samwer lieh Wirecard-Chef Braun 75 Mio. Euro

Eine Firma des Internet-Milliardärs Oliver Samwer hat dem früheren Wirecard-Chef, dem Österreicher Markus Braun, nach Informationen des "Spiegel" noch kurz vor dem Zusammenbruch des Konzerns eine Kreditlinie über 75 Millionen Euro eingeräumt. Braun und Samwer hätten sich am 19. Mai 2020 auf ein Darlehen zum vergleichsweise hohen Zinssatz von zehn Prozent verständigt, berichtete der "Spiegel" am Freitag vorab unter Berufung auf E-Mails und Dokumente.

Ausgereicht worden sei das Darlehen von dem zu Rocket Internet gehörenden Global Growth Capital Opportunities Fund (GGC) an die MB Beteiligungsgesellschaft (MBB), über die Braun demnach sein Privatvermögen managt. Insgesamt hatte der ehemalige Wirecard-Chef demnach in den Monaten vor der Insolvenz mehr als 250 Millionen Euro an Krediten bei der Oldenburgischen Landesbank (120 Millionen Euro), der LGT Bank (30 Millionen Euro), der Genfer Privatbank Mirabaud (26,75 Millionen Euro) und Samwers GGC aufgenommen.