Trügerische Ruhe auf dem Ölmarkt

Wunderbare Zeiten für Ölimportländer. Das Rohölangebot ist so groß wie schon lange nicht mehr, die Nachfrage wegen der schwachen Wirtschaftsentwicklung ist mäßig. Die Folge: Die Ölpreise fallen seit Monaten. Am Donnerstag durchbrach die Notierung für das Nordseeöl der Sorte Brent sogar die 80-Dollar-Marke und sackte auf 79,70 Dollar je Fass (à 159 Liter). Öl kostet damit gut ein Viertel weniger als noch im Juni dieses Jahres.

Fatih Birol, Chefökonom der Internationalen Energieagentur (IEA) in Paris, kann dem Ölpreisverfall allerdings nicht nur Gutes abgewinnen. "Die Ruhe am Ölmarkt sollte nicht die Sicht auf die Herausforderungen verdecken", warnte er bei der Präsentation des "World Energy Outlooks 2014" am Donnerstag in der Wiener Hofburg. Denn es werde nicht lange dauern, bis die US-Schieferöl-Produzenten und Brasiliens Petrobras, die Öl aus großes Meerestiefen holt, wegen der niedrigen Ölpreise ihre Förderungen zurückschrauben würden. Birol erwartet, dass in den USA schon 2015 um zehn Prozent weniger in die Schieferölförderung investiert werde. Den Brasilianern würden wegen der niedrigeren Ölpreise die Cash-Flows für weitere Investments fehlen. Dann werde die Welt wieder vom Öl der Krisenherde im Nahen Osten abhängig, warnte Birol. Vor allem für Asien, wo die Ölnachfrage weiter kräftig steige, werde das ein Problem. Die Ölpreise würden dann jedenfalls wieder steil nach oben schießen.