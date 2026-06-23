"Interio"-Chefin schlittert mit 24,6 Millionen Euro Schulden in die Pleite

Für Janet Kath ist am Landesgericht Wiener Neustadt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Wiener Neustadt beantragt worden. Die Unternehmerin ist als Vermieterin und geschäftsführende Gesellschafterin der Magazin 07 Möbel & Errichtung GmbH tätig, die den Interio-Markt in Vösendorf betreibt. Das bestätigt Günther Moser von Creditreform dem KURIER.

Streit um Mietzahlungen

Der Hintergrund der Krise: Über die Magazin 07 Möbel & Errichtung GmbH läuft bereits ein Insolvenzverfahren. Die Gesellschaft hatte sich in einem Gebäude (Superädifikat) in Vösendorf eingemietet, das Kath gehört. Wegen der Finanzkrise der GmbH konnten die Mietzahlungen zuletzt nicht mehr vollständig bedient werden. Es soll zu Rechtsstreitigkeiten mit dem Grundeigentümer, der Shopping Center Planungs- und EntwicklungsgmbH gekommen sein. Vor dem Bezirksgericht Mödling soll ein Räumungsverfahren laufen, dessen Ausgang offen sei.