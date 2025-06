Insolvenzwelle erzeugt Ängste und bremst Konsumlust

In einer vernetzten Konsumgesellschaft wirkt diese Angst wie ein Katalysator für Kaufzurückhaltung.“ Wer sehe, wie andere scheitern, projiziere die Bedrohung auf das eigene Umfeld.

Abwärtsspirale

Wer Ängste hat, unabhängig davon, ob diese rational begründet sind oder nicht, der sitzt auf seinem Geld. 65 Prozent überlegen, mehr zu sparen und ihre Ausgaben zu senken. 60 Prozent planen, größere Anschaffungen zu verschieben oder zu reduzieren und ebenso viele Konsumenten erklären, sie seien bei Einkäufen zurückhaltender.

Bei den Haushalten mit geringeren Einkommen würden die Werte noch deutlich darüber liegen, schätzen die beiden Studienautoren.

„Insolvenzmeldungen erzeugen das Gefühl, dass die wirtschaftliche Stabilität insgesamt gefährdet ist, unabhängig von den individuellen Ursachen der Unternehmensschließungen“, konstatiert Ernst Gittenberger, Leiter des „Center of Retail and Consumer Research“ am Handelsinstitut. Dieses subjektive Unsicherheitsgefühl bringe Menschen dazu, „ihr eigenes Ausgabeverhalten zu überdenken. Ein sozioökonomischer Reflex, der weitere Instabilität auslösen kann.“ Die beiden Handelswissenschafter berichten von einer „Abwärtsspirale, die schwer umzukehren ist“. Drastischer ausgedrückt, könnte man von einem wirtschaftlichen Teufelskreis sprechen.