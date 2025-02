Insolvenz-Krimi LNR: Ex-Anwalt hat 131 Millionen Euro Verbindlichkeiten

Nun wurden über die Backsteinbau Erlachgasse 117 BesitzgmbH und Backsteinbau Pernerstorfergasse 57 BesitzgmbH mit Sitz in Wien Konkursverfahren eröffnet. Neugebauer hatte im Februar 2022 die Geschäftsführung in beiden Gesellschaften übernommen und Mitte Dezember 2024 zurückgelegt. Zwei Monate nachdem über ihn als Unternehmer ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde.

Auf der Liegenschaft der Backsteinbau Erlachgasse 117 BesitzgesellschaftmbH hat eine Bank zwei Höchstpfandrechte in Höhe von insgesamt 16,8 Millionen Euro eingetragen. Auch auf der Liegenschaft der Backsteinbau Pernerstorfergasse 57 BesitzgesellschaftmbH sind zwei Höchstpfandrechte einer Bank in Höhe von insgesamt 22,8 Millionen Euro eingetragen. Seit Mitte Dezember 2024 gibt es in beiden Gesellschaften einen neuen Geschäftsführer, den früheren Anwalt Gerald Göllner.