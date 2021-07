Facebook-Fans solidarisieren sich mit DiTech

Wir brauchen DiTech. Und nicht irgendwas." So lautet der Slogan einer Facebook-Seite, auf der Unterstützer des insolventen IT-Händlers ihre Solidarität bekunden. Die Gruppe zählte am frühen Montagnachmittag bereits knapp 7.500 Mitglieder. Diese hoffen, mit ihrer Unterstützung "die Verhandlungen bei der Sanierung aktiv beeinflussen zu können", so Gruppengründer Matthias Zronek und Hannes Linsbauer.