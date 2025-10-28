Die wirtschaftliche Zukunft des insolventen Immobilienunternehmers Klemens Hallmann hängt an einem seidenen Faden. Heute, am frühen Nachmittag, werden die Gläubigervertreter über den angebotenen Sanierungsplan abstimmen. Mittlerweile sind insgesamt 141,53 Millionen Euro an Forderungen angemeldet worden, davon wurden 125,82 Millionen Euro auch anerkannt. Hallmann bietet seinen Gläubigern 30 Prozent Quote an. Doch der Sanierungsplan klappt aber nur, wenn die Eventualverbindlichkeiten (Haftungen gegenüber Banken) in Höhe 76,3 Millionen Euro nicht schlagend werden bzw. diese Gläubiger Rückstehungserklärungen abgeben. Ansonsten wird nur mit einer Quote von sechs Prozent gerechnet.

Die Bedingungen für den Sanierungsplan Sanierungsverwalter Stephan Riel hat eine Empfehlung abgegeben. „Ich empfehle den Gläubigern die Zustimmung, wenn der Sanierungsplanvorschlag auf eine angemessene Barquote und eine Gesamtquote von 35 Prozent verbessert wird, und eine Superquote angeboten wird, wenn der Nettoerlös aus dem „Cube“ (Skulptur aus reinem Gold) über 5 Millionen Euro liegt bzw. wenn die Quote für einen nicht rückstehenden Gläubiger der Hallmann Holding International Investment GmbH bezahlt werden muss und die Hallmann Holding International Investment GmbH ihre Gläubiger zur Gänze befriedigen kann“, heißt es in seiner Stellungnahme. „Die Erfüllung des Sanierungsplans soll nach dem Insolvenzantrag durch eine geordnete, mittelfristige Verwertung des Vermögens erfolgen und durch Rückstehungserklärungen hinsichtlich der „Eventualverbindlichkeiten“ des Schuldners (das sind im Wesentlichen Haftungen für Finanzierungen von Projektgesellschaften aus der Firmengruppe des Schuldners) ermöglicht werden.“ Und weiters heißt es in der Stellungnahme: „Das Erfüllungskonzept zielt somit auf eine weitgehende Verwertung des schuldnerischen Vermögens ab, wobei Gläubiger mit (gemäß Paragraf 18 Insolvenzordnung zu berücksichtigenden und auch überwiegend festgestellten) Forderungen über rund 62,7 Millionen Euro im Rahmen der Sanierungsplanerfüllung keine Quote erhalten sollen.“