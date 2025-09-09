Inflation, US-Zölle, Rezession: Metallindustrie im Teufelskreis

Die metalltechnische Industrie ist für 6,1 Prozent des österreichischen Bruttoinlandsprodukts verantwortlich, beschäftigt über 130.000 Personen und bezeichnet sich als die stärkste Branche des Landes. Im internationalen Vergleich ist hingegen nicht viel von dieser Stärke zu sehen. In drei Jahren habe man fast 22 Prozent des Produktionswertes verloren, sagt Christian Knill, Obmann des Fachverbands Metalltechnische Industrie (FMTI) bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

Exporte eingebrochen, Kosten explodiert In den vergangenen 20 Jahren hat Österreichs Metallindustrie ihren Exportwert um 115 Prozent gesteigert. Gleichzeitig hat sie aber auch 21 Prozent ihres Marktanteils verloren. Die vergangenen drei Jahre seien besonders schwierig gewesen. 10.000 Arbeitsplätze mussten abgebaut werden. Die Exporte in die USA seien alleine im ersten Quartal 2025 um 36 Prozent eingebrochen. Die US-Zollpolitik wirkt sich auf die meisten Metallunternehmen bereits negativ aus.

Die Kosten im Inland seien unterdessen explodiert. Energiekosten, Lohnstückkosten, durch die Inflation gestiegene Rohstoffpreise seien zu beklagen. Die Kostensteigerungen können nur zu einem geringen Teil an Kunden auf den Weltmärkten weitergegeben werden, um die Wettbewerbsfähigkeit nicht zusätzlich zu schwächen. "Zusammengefasst kann ich nicht viel Rosiges sagen", meint Knill.

Zurückhaltung bei Pensionen und Löhnen gefordert Die Branche stecke in einem Teufelskreis, den es zu durchbrechen gelte. In erster Linie sei hier die Politik gefragt. "Bei der Standortpolitik müsste man eine deutliche Reaktion zeigen", so Knill. "Die Inflationsbekämpfung muss oberste Priorität haben." Daneben sollten öffentliche Ausgaben zurückgefahren werden, Gebühren dürften nicht weiter erhöht werden. Aber auch bei Pensions- und Lohnerhöhungen sei Zurückhaltung gefragt, sagt Knill: "Wir müssen an einem Strang ziehen, um die Inflation zu reduzieren. Nur dann können wir die Wettbewerbsfähigkeit zurückgewinnen."